Более двух тысяч подмосковных детей отдохнут на Черном море

Дети на набережной в Анапе. Архивное фото

Дети на набережной в Анапе. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дети из Московской области отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым.

Свыше двух тысяч подмосковных детей проведут четвертую смену в оздоровительных лагерях черноморского побережья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу областного Минсоцразвития Ирину Фаевскую.

По словам министра, в Краснодарский край отправятся 1,2 тысячи детей. Еще более тысячи посетят детские лагеря "Дружба", "Гагарин" и "АртКвест" в Крыму.

Всего в текущем году порядка 8,5 тысячи детей из многодетных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации побывают на курортах Черного моря.

