Более двух тысяч подмосковных детей отдохнут на Черном море

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Дети из Московской области отправятся на отдых в Краснодарский край и Крым.
Свыше двух тысяч подмосковных детей проведут четвертую смену в оздоровительных лагерях черноморского побережья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу областного Минсоцразвития Ирину Фаевскую.
По словам министра, в Краснодарский край отправятся 1,2 тысячи детей. Еще более тысячи посетят детские лагеря "Дружба", "Гагарин" и "АртКвест" в Крыму.
Всего в текущем году порядка 8,5 тысячи детей из многодетных семей, а также семей в трудной жизненной ситуации побывают на курортах Черного моря.