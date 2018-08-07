Сооружения ЧМ-2018 в Подмосковье используются для 30 видов спорта

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Ирана в Учебно-тренировочном центре Сатурн в поселке Кратово Московской области. Архив

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Ирана в Учебно-тренировочном центре Сатурн в поселке Кратово Московской области. Архив

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Построенные для чемпионата мира по футболу — 2018 сооружения в Подмосковье используются в более чем 30 видах спорта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области со ссылкой на главу ведомства Романа Терюшкова.

"Наследие чемпионата мира используется в Московской области по максимуму. Все 11 баз, которые были построены к турниру, уже задействованы по направлениям в более чем 30 видах спорта. Заметно возросло количество желающих заниматься не только футболом, но и другими видами спорта. Сейчас проходит конкурсный отбор в эти центры, а 1 сентября начнутся тренировки", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, власти Подмосковья сделают тренировочную базу "Сатурн" в Кратово региональным центром, в котором будут проходить подготовку спортсмены по разным видам спорта.