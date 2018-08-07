Классные руководители подмосковных школ получат прибавку к зарплате

КРАСНОГОРСК (Московская область), 7 авг — РИА Новости. Учителя подмосковных школ по поручению губернатора Андрея Воробьева с 1 сентября будут получать шесть тысяч рублей за функции классного руководства, сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.

"До этого дня в Московской области за функции классного руководства выплачивалась тысяча рублей ежемесячно. С 1 сентября по поручению губернатора выплаты за классное руководство составят шесть тысяч рублей", — отметила Захарова.

Кроме того, сказала министр, молодые специалисты также получат прибавку к зарплате — шесть тысяч рублей вместо одной тысячи.

"Также молодые специалисты в Московской области получают 150 тысяч рублей подъемных: 50 тысяч в первый год работы в школах, 100 тысяч — во второй. И они обязаны отработать в Московской области три года", — подчеркнула Захарова.