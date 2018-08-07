Надзор за землей в Подмосковье переводят в электронный вид

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минмособлимущество внедряет единую электронную систему контрольно-надзорной деятельности за земельными участками, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"В рамках проекта инспекторы муниципального земельного контроля в своей работе переходят с бумажного носителя на мобильное приложение со специально созданными электронными формами, которое поможет им упростить работу и быстро создавать акты обследования земель с последующей печатью документа", — отметила пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев подчеркнул, что целью данного проекта является повышение эффективности муниципального земельного контроля за счет автоматизации процессов.

По данным ведомства, для тестирования системы выбраны два пилотных муниципальных образования — Солнечногорский район и городской округ Шаховская. Уже в третьем квартале работа будет проводиться там с помощью мобильного приложения.

Проект релизуется Минмособлимущества совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связей Подмосковья.