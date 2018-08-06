Завершено строительство последнего долгостроя СУ-155 в Одинцово

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Строительство последнего из восьми домов СУ-155 в подмосковном Одинцово завершено, сообщает региональное управление государственного строительного надзора со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.

По данным пресс-службы, заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано 27-этажному жилому дому. "Завершено строительство последнего из восьми домов на территории Одинцово, стройка которых была остановлена в связи с банкротством ГК "СУ-155", — говорится в релизе.

Арбитражный суд Московской области в марте 2016 года ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении головной структуры группы — АО "Строительное управление № 155". В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк "Российский капитал": под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.