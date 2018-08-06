В Подмосковье создана технология для проверки подлинности видеоконтента

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Разработчики компании "Нордавинд-Дубна", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, представили пользователям первую версию технологии подтверждения подлинности видеоконтента, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.

"Технология PROVER создана специалистами компании "Нордавинд-Дубна" с целью исключения подделки видеоматериалов, которые могут быть использованы в качестве объективного доказательства совершившегося события. Технология полностью построена на базе блокчейна NEM", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, первая версия включает в свой состав три продукта — PROVER Antifake, PROVER Swype ID и PROVER Clapperboard. Первый сервис доступен для пользователей уже сегодня, с его помощью можно проанализировать любой видеофайл на предмет наличия признаков склеек и монтажа.

"Сервис PROVER Swype ID гарантирует, что видеоконтент создан реальной камерой мобильного устройства в известный промежуток времени и не содержит признаков монтажа. Мобильное устройство, с которого ведется видеозапись, должно быть подключено к интернету. А вот PROVER Clapperboard предназначено для заверения видеоконтента, записываемого на любые цифровые камеры, в том числе, работающие автономно без интернет-подключения", — цитирует пресс-служба слова генерального директора ООО "Нордавинд-Дубна" Надежды Набильской.

В сообщении отмечается, что технология PROVER предназначена для решения любых задач, в которых требуется беспристрастное и надежное видеодоказательство происходившего события.