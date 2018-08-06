В подмосковном Подольске появятся две школы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по двум общеобразовательным школам на 1100 мест в подмосковном Подольске согласованы Минмособлимущества, сообщает ведомство.

"В проектах новые школы разделены на три функциональных блока: начальную, старшую школы и общешкольную территорию. Каждый блок имеет отдельные изолированные выходы на прилегающие площадки для спорта и отдыха. Такое зонирование позволяет лучше организовать процесс обучения и перемещение учащихся", — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что министр имущественных отношений Андрей Аверкиев подчеркнул важность работы по проектированию школ, поскольку именно от проекта будущих учебных заведений зависит комфорт учеников. По данным ведомства, проектированием школ занимается ГУП МО "НИиПИ градостроительства".