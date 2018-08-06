Все выявленные ямы на дорогах в Павловском Посаде и Реутове ликвидированы

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Дорожные службы Московской области устранили зарегистрированные в городских округах Павловский Посад и Реутов ямы на трассах, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Завершили устранение зарегистрированных ям городские округа Павловский Посад и Реутов, где ликвидировано 986 ям и 404 ямы соответственно. Высокие темпы ямочного ремонта отмечены в городском округе Балашиха, там отремонтировано порядка 3 тысяч ям, работы по ямочному ремонту здесь еще продолжаются", — говорится в релизе со ссылкой на главу министерства Игоря Трескова.

По данным ведомства, с начала года дорожные службы Подмосковья ликвидировали уже более 224 тысяч ям на региональных и муниципальных автодорогах. Ход и соблюдение сроков соответствующих работ отслеживается через автоматизированную программу — Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).