Высокотехнологичная медпомощь становится доступнее для жителей Подмосковья

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Высокотехнологичную медицинскую помощь в Подмосковье в первом полугодии получили 38,8 тысячи жителей, почти на 1,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По данным релиза, высокотехнологичная медицинская помощь применяется при трансплантации органов и тканей, в различных видах хирургии, в травматологии, а также при лечении онкозаболеваний.

"Сегодня в Подмосковье высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в 21 медицинском учреждении области, среди них: МОНИКИ, МОНИИАГ, областной онкодиспансер в Балашихе, госпиталь для ветеранов в Солнечногорском районе, Подольская клиническая больница и другие", — говорится в релизе со ссылкой на Забралову.

В свою очередь, отмечает пресс-служба, министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков подчеркнул, что высокотехнологичная медицина становится все более доступной.

"Значительно упрощена процедура оформления заявки на получение данного вида медицинской помощи. Подать документы можно через любой МФЦ Подмосковья. Также оформить заявку можно самостоятельно — через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. В таком случае у заявителя есть возможность отслеживать статус приема и обработки обращения в своем личном кабинете", — заявил глава регионального Минздрава.