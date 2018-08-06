Путепровод через железную дорогу построят в подмосковных Мытищах

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Проект строительства путепровода через железную дорогу в городе Мытищи Московской области получил положительное заключение ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза", сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на его главу Игоря Трескова.

По данным ведомства, к подготовке территории и строительно-монтажным работам на объекте планируется приступить в IV квартале 2018 года после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика.

"Путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, улучшит транспортную доступность западной и восточной частей города Мытищи, обеспечит дополнительный выезд из города на автомобильную дорогу М-8 "Холмогоры" и позволит разгрузить существующую улично-дорожную сеть", — цитирует пресс-служба слова Трескова.

Министерство отмечает, что завершить работы планируют в 2021 году. Общая протяженность строительства составит два километра. Путепровод будет состоять из двух полос в каждом направлении.