В Подмосковье из-за жары повысилась урожайность зерновых культур

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жара позитивно влияет на уборочную кампанию и на рост зерновых.

Жара, которая установилась в московском регионе, выше климатической нормы. Температура воздуха поднимается до 32 градусов. Такие погодные условия благоприятно влияют на сельское хозяйство. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

"Такая температура благоприятно сказывается на уборочной кампании. Она оптимальна для роста и развития сельскохозяйственных культур, для продовольственных, семенных и фуражных качеств зерна. В результате урожайность и валовый сбор озимых, ранних зерновых и зернобобовых культур выше по сравнению с прошлым годом", — отметил Разин.

Министр также отметил, что урожай убирают уже в семи муниципалитетах Московской области, и работы ведутся в штатном режиме.

