В Подмосковье увеличилось количество выданных лицензий на продажу спиртного

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество выданных лицензий на продажу алкоголя в Московской области выросло на 4,6% по сравнению с прошлым годом, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг области Владимира Посаженникова.

"По данным нашего министерства, на 1 июля 2016 года в Московской области было выдано 9552 лицензии, на 1 июля 2017 года — 9688 лицензий, на 1 июля 2018 года — 10136. За последний год рост составил 4,6%", — отмечается в сообщении со ссылкой на Посаженникова.

По словам министра, в регионе наблюдается стабильная тенденция увеличения легальной доли реализации алкогольной продукции.

"За первое полугодие 2018 года в Подмосковье из незаконного оборота изъяли более 15 тысяч литров алкогольной продукции. Наиболее частые нарушения в сфере торговли спиртным — отсутствие лицензии и продажа после 23:00", — говорится на сайте.