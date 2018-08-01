В Московской области создадут центр реабилитации для людей старше 60 лет

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Солнечногорском районе в Подмосковье появится центр реабилитации для пожилых людей.

В госпитале для ветеранов войн, который расположен в Солнечногорском районе, создадут реабилитационный центр. В нем будут принимать людей старше 60 лет со всего Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

"Центр будет создан на основе гериатрического отделения, которое уже работает в госпитале, сейчас мы ведем переподготовку специалистов. Будет расширена мощность учреждения — пока оно рассчитано на 50 коек, также планируется открыть в центре дополнительные направления лечения и реабилитации пациентов с различными хроническими заболеваниями, в том числе болезнями сердца и легких, сахарным диабетом", — заявил Марков.

Министр рассказал, что пациентами станут пожилые люди с диагнозом "старческая астения". Это физиологический синдром, основными клиническими проявлениями которого являются общая слабость, медлительность, непреднамеренная потеря веса.

Откроет свои двери для пациентов центр осенью 2018 года. Пожилые люди смогут лечиться по системе ОМС, при наличии направления лечащего врача.