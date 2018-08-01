В подмосковном Егорьевске открылся центр реабилитации детей-инвалидов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Первый в этом году мини-центр реабилитации для детей-инвалидов открыт в среду на базе Егорьевского центра социального обслуживания "Журавушка", сообщает региональное министерство социального развития.

"Открытие мини-центра позволит предоставлять реабилитационные услуги в шаговой доступности. Мощность центра составляет 20 мест — это позволит ежегодно обслуживать порядка 100 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в релизе со ссылкой на главу министерства Ирину Фаевскую.

По данным ведомства, работу с детьми в мини-центре будут осуществлять медицинские специалисты, логопеды, психологи, дефектологи и воспитатели. Всего в 2018 году будет открыто пять мини-центров (в Орехово-Зуево, Рузе, Черноголовке, Егорьевске и Рошале).