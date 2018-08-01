В Подмосковье выделили 100 миллионов рублей на поддержку сыроваров региона

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Производители сыра в Подмосковье получат в общей сложности 100 миллионов рублей грантов, заявки на которые можно подавать с сентября, сообщается на сайте правительства Московской области.

"Максимальный размер гранта на поддержку сыроварам равен 35 миллионов рублей и составляет не более 60% от затрат. И уже в сентябре текущего года министерством (сельского хозяйства) будет осуществляться прием документов от подмосковных фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей на участие в конкурсных мероприятиях по предоставлению грантов", — говорится в релизе со ссылкой на главу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

Министерство отмечает, что размер выделяемых грантов почти в два раза больше суммы, предоставленной в прошлом году. Конкурсный отбор ведомство планирует провести в начале октября 2018 года. Средства гранта могут быть направлены на приобретение оборудования для производства и хранения сыров, а также на ремонт соответствующей техники.