В Московской области сформируют гериатрический центр

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Московский областной гериатрический центр сформируют на базе госпиталя для ветеранов войны в Солнечногорском районе Подмосковья, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Маркова.

По данным министерства, в центре будет оказываться помощь пациентам в возрасте старше 60 лет с диагнозом "старческая астения".

"Центр будет создан на основе гериатрического отделения, которое уже работает в госпитале, сейчас мы ведём переподготовку специалистов. Будет расширена мощность учреждения — пока оно рассчитано на 50 коек, также планируется открыть в центре дополнительные направления лечения и реабилитации пациентов с различными хроническими заболеваниями, в том числе болезнями сердца и легких, сахарным диабетом", — приводятся в релизе слова Маркова.

Минздрав отмечает, что центр начнет работу в начале осени, а лечение в нем будет оказываться в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.