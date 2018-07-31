На подмосковных дорогах уменьшилось количество смертельных ДТП

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье снизилась на 3% за первое полугодие 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по июнь 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент показатель смертности составляет 7,2 на 100 тысяч населения", — отмечается в релизе со ссылкой на Забралову.

Пресс-служба приводит словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, который сообщил, что снижение смертельных ДТП происходит, в том числе благодаря оперативной работе скорой помощи. Кроме того, глава Минздрава отметил, что в Подмсоковье функционирует санитарная авиация, которая применяется в экстренном случае.