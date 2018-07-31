Балашиха и Одинцово лидируют в рейтинге ликвидации недостроя в Подмосковье

КРАСНОГОРСК(Московская область), 31 июл — РИА Новости. Одинцовский муниципальный район, а также городские округа Балашиха, Серпухов и Дмитровский лидируют по показателям ликвидации объектов незавершенного строительства на территории Подмосковья, сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко на заседании регионального правительства во вторник.

Он отметил, что в пятерку лучших также попал городской округ Истра. В то же время в аутсайдерах рейтинга находятся городские округа Богородский, Красноармейск, Котельники, Дзержинский и муниципальный район Серпуховский.

Глава Главархитектуры подчеркнул, что недостроенные сооружения не только портят внешний вид городов и поселений, но также могут представлять опасность для граждан.

По его словам, объекты незавершенного строительства были выявлены в результате проверок в ноябре 2017 года — июле 2018 года. Всего специалисты ведомства обнаружили 510 недостроенных сооружений. На 1 июля было ликвидировано 74 проблемных построек.

Гордиенко назвал способы ликвидации незавершенных объектов. "Непосредственно дострой с оформлением соответствующей разрешительной документации, снос по решению органов местного самоуправления, снос по решению суда", — сказал глава ведомства, добавив, что существует еще один способ — реализация имущества с торгов.