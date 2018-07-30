Семь домов для переселенцев из ветхого жилья построят в Подмосковье

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство семи домов для расселения аварийного жилья, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.

"Мы выдали разрешения на строительство семи новых многоквартирных домов, в которые будет переселено более 700 человек", — цитирует Тагиева пресс-служба.

По данным министерства, расселяемая площадь аварийных помещений составляет 11 тысяч квадратных метров. Новостройки будут возведены в городских округах Шатура, Рузский, Егорьевск, а также в городском поселении Хотьково Сергиево-Посадского района и городском поселении Лесной Пушкинского района.