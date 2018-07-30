ФОК "Олимп" в Солнечногорске реконструируют к 2019 году

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Правительство Подмосковья заключило концессионное соглашение с компанией "Семь вершин" о реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Олимп" в Солнечногорске, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

По ее данным, строительство комплекса началось в 2007 году, но затем из-за нехватки средств реализация проекта была приостановлена. На данный момент смонтирован корпус, есть наружные сети водоснабжения, проложена канализация.

"Согласно заключенному концессионному соглашению, компания проинвестирует в реконструкцию солнечногорского ФОК не менее 110 миллионов рублей. В итоге будет создан спортивный зал с трибунами, два бассейна, зал для занятий борьбой, тренажерный зал, столовая", — отмечается в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что обновленный комплекс начнет работу в январе 2019 года. Концессионное соглашение рассчитано на десять лет. Компания-инвестор должна также построить на территории ФОК "Олимп" гостиничный комплекс, парковку и экипировочный центр.