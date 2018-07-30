Качество водопроводной воды улучшилось у 30 тысяч жителей Подмосковья

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Десять водозаборных узлов построено и модернизировано в Московской области, благодаря чему качество водопроводной воды улучшилось более чем у 30 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

По ее данным, строительство и модернизация проходили в рамках губернаторской программы "Чистая вода". Новые объекты водоснабжения введены в эксплуатацию в городских округах Павловский Посад, Рошаль, Истра и Рузский.

"Всего в 2018 году в рамках реализации программы "Чистая вода" в Подмосковье запланированы строительство и модернизация не менее чем 109 объектов. При этом, в области активно идет работа по развитию Восточной системы водоснабжения. В общей сложности в этом году качество водоснабжения будет улучшено у 350 тысяч жителей", — приводит пресс-служба слова Пестова.