Подмосковный Роспотребнадзор одобрил для отдыха 26 водных зон

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области признало 26 зон отдыха пригодными для купания и занятия спортом, говорится в сообщении службы.

Надзорное ведомство отметило, что зоны отдыха соответствуют санитарным нормам и правилам. Безопасными для купания, в частности, признаны река Банька в районе Красногорска, озеро Белое в Шатурском районе, река Волга у Дубны, река Ока у Луховиц и в Коломенском округе, озеро Сенеж в Солнечногорске.

"Купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям водного объекта, используемого в целях купания", — подчеркнули в службе.