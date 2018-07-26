Минтранс Подмосковья разработает десять новых автобусных маршрутов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Региональное ведомство уже утвердило четыре новых маршрута. © Fotolia / vvvita В Московской области до конца года откроют 16 участков автодорог

Минтранс Подмосковья организует десять новых автобусных маршрутов, которые свяжут Москву и область. Четыре из них уже утвердили. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой" на пресс-службу ведомства.

"В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика", – рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Появятся маршруты № 1267к – Калининец (Тарасково) – Москва (метро "Молодежная"); № 1268к – Кубинка (Кубинка-10) – Москва (метро "Молодежная"); № 1235к – Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) – Москва (метро "Первомайская"); № 1156к – станция "Нахабино" – Москва (метро "Митино").

Ведомство также работает над организацией остальных шести автобусных рейсов.