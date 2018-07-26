"Безопасность на безупречном уровне": Воробьев оценил проведение ЧМ

Участники во время Фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Участники во время Фестиваля болельщиков FIFA Fan Fest 2018 на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Андрей Воробьев высоко оценил уровень обеспечения безопасности во время ЧМ в Подмосковье. © Министерство по делам печати и информации Московской области Парк Балашихи признали лучшим в Подмосковье

Во время встречи губернатора Московской области с правоохранительными органами, прошедшей в Красногорске, Андрей Воробьев подчеркнул, что чемпионат мира был проведен безупречно, в том числе и с точки зрения безопасности. Об этом сообщил телеканал "360".

На время ЧМ полиция работала в усиленном режиме. На территории Подмосковья побывали около 1,5 миллиона туристов. Болельщики имели возможность посещать открытые тренировки команд-участниц. Андрей Воробьев высказал слова благодарности сотрудникам правоохранительных органов за их работу.

Глава Подмосковья выразил пожелание, чтобы во время выборов, которые состоятся 9 сентября в Единый день голосования, сотрудники полиции также отработали качественно. Андрей Воробьев сделал особый акцент на том, что 9 сентября — день, когда обеспечивается и безопасность, и максимальная открытость.

"Каждый избирательный участок будет оборудован камерами, наша задача — подготовиться и качественно, открыто провести Единый день голосования", — отметил Андрей Воробьев.

Выборы губернатора Московской области состоятся во второе воскресенье сентября. На территории региона будет работать 4,2 тысячи участков.