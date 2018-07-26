В Подмосковье жилье по программе соципотеки получат 142 молодых специалиста

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В этом году квартиры в рамках программы "Социальная ипотека" Московской области получат 142 молодых специалиста — в четверг конкурсная комиссия по ипотеке утвердила окончательный список победителей упомянутой программы, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.

В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года.

"Сегодня на заседании конкурсной комиссии мы одобрили список из 142 молодых ученых и уникальных специалистов, которые набрали наибольшее количество баллов и отвечают всем выдвигаемым Комиссией требованиям. Они получат квартиры в этом году, с победителями уже начинаем заключать соглашения", — цитирует Буцаева пресс-служба.

В сообщении отмечается, что критериями оценки претендентов являются научная и социально-экономическая значимость для Московской области. Сбор документов на участие в программе "Социальная ипотека" стартовал 8 февраля.