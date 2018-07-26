Заболеваемость гепатитом С в Подмосковье снизилась почти в 5 раз с 2008 г

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заболеваемость острым гепатитом С снизилась в Подмосковье почти в 5 раз с 2008 года, наблюдается снижение заболеваемости и хроническим гепатитом С, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В Московской области с 2008 года почти в 5 раз снизилась заболеваемость острым гепатитом С и более чем в 1,5 раза заболеваемость хроническим гепатитом С", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Заболеваемость хроническим гепатитом С в Московской области практически в 3 раза ниже, чем в целом по стране: в 2017 году она составила 13,89 на 100 тысяч населения, тогда как в РФ этот показатель равен 36,2, отметили в пресс-службе.

"С 2008 года пациенты Московской области имеют уникальную возможность — бесплатно получать противовирусную терапию в рамках государственных программ. Кроме того, в Московской области проводится широкомасштабная работа, направленная не только на лечение, но и на профилактику хронических вирусных заболеваний печени. В Подмосковье современная высокоэффективная противовирусная терапия доступна по полису ОМС, в том числе так называемым "трудным" пациентам с циррозом печени, после трансплантации печени, гемофилией", — пояснил Марков.

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Дата учреждена ВОЗ по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.