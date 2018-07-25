В подмосковном Красноармейске завершено строительство долгостроя

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Завершено строительство 17-этажного жилого дома, возведением которого занималась компания СУ-155 в городе Красноармейск Московской области, сообщает региональное управление государственного строительного надзора со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.

"Строительство жилого дома было начато в мае 2015 года. Строительно-монтажные работы были приостановлены на стадии возведения фундаментной плиты в сентябре 2015 года из-за финансовых проблем застройщика АО "СУ-155"", — отмечается в сообщении.

Арбитражный суд Московской области в марте 2016 года ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении головной структуры группы — АО "Строительное управление № 155". В настоящее время санацией СУ-155 занимается банк "Российский капитал": под его контроль перешли промышленные активы группы вместе с обязательствами по достройке жилых домов.