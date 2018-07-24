Детские сады получат 32 гектара земли в Подмосковье

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление детским садам 53 земельных участков общей площадью 32 гектара, говорится в сообщении ведомства.

"Закрепление земельного участка за дошкольным учреждением необходимо для полноценного финансирования учреждения, а также размещения детских площадок и прогулочных зон", — отмечает пресс-служба Минмособлимущества.

По данным министерства, землю дошкольные образовательные учреждения получат в 19 муниципалитета. В частности, в городских округах Богородск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск, Королев, Электросталь, Реутов, Наро-Фоминск, Луховицы, Люберцы, Подольск, Чехов, Коломна и Руза.