Жители Подмосковья в 2018 г на 20% чаще записывались к врачу через интернет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители Подмосковья стали на 20% чаще записываться к врачу через интернет в 2018 году, всего с начала года услугой воспользовались более 4,7 миллиона раз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В первом полугодии 2018 года жители Московской области записались на приём к врачу через интернет более 4,7 миллиона раз. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Новые технологии дают пациентам возможность быстро и без труда записаться на приём к нужному специалисту, избавляют от необходимости ехать в поликлинику и стоять в очереди в регистратуру, отметили в пресс-службе.

"Очереди в регистратуру остались в прошлом. Сейчас для пациентов открыты возможности как для быстрой записи к специалистам, так и для прикрепления к необходимому медучреждению в режиме онлайн. И мы видим нарастающий интерес к этому. Например, только за шесть месяцев текущего года жители вызвали на дом врача через интернет более 366 тысяч раз. Инфоматами, которые установлены в поликлиниках, пациенты воспользовались 1,8 миллиона раз, более 1,2 миллиона жителей записались через единый контакт-центр", — заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба минздрава.