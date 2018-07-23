В Подмосковье увеличился объем ремонта дорог, выбранных в "Доброделе"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Объем ремонта дорог в Подмосковье, выбранных по результатам голосования на портале "Добродел", увеличился более чем в 2 раз в 2018 году, жители региона отобрали для ремонта более 600 дорог общей протяженностью 860 километров, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В этом году объем ремонта по голосованию на "Доброделе" увеличился в 2,7 раз. Если в 2017 году по итогам народного голосования была отремонтирована 91 дорога протяженностью около 400 километров, то в 2018 году жители выбрали ремонт 639 дорог общей протяженностью 861 километр", — говорится в сообщении.

На портале "Добродел" жители Подмосковья могут оставлять комментарии и фотографии дорог, которые нуждаются в ремонте. Пользователю нужно выбрать свой муниципалитет, найти дорогу, которая нуждается в ремонте или благоустройстве, отметить точку на карте и указать мероприятия, которые необходимы на данном участке, пояснили в пресс-службе.