Бюджет Подмосковья получил более 500 млн рублей долга по НДФЛ в 2018 году

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 500 миллионов рублей долга по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) заплатили в бюджет Подмосковья работодатели за первое полугодие 2018 году после взаимодействия с межведомственной комиссией, сообщается на сайте правительства Московской области.

В Подмосковье создана межведомственная комиссия, которая заслушивает работодателей, несвоевременно перечисляющих в бюджет региона налог на доходы физических лиц, удержанный из зарплаты работников. В состав комиссий входят представители администраций муниципальных образований, органов прокуратуры, внутренних дел, службы судебных приставов и инспекций по труду.

"За первое полугодие текущего года на заседания комиссий были приглашены 1079 организаций, имеющих задолженность по перечислению НДФЛ. По результатам заслушиваний в территориальный бюджет Подмосковья перечислена задолженность по данному налогу в сумме 521,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.