Губернатор Подмосковья проверил ход строительства логоцентра "Ашан"

ДОМОДЕДОВО (Московская область), 22 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с ходом строительства крупнейшего в Европе национального логистического центра ритейлера "Ашан", передает корреспондент РИА Новости.

По словам директора проекта Филипа Монжана, представляющего компанию "Ашан ритейл Россия", комплекс планируют ввести в эксплуатацию уже к концу года.

Монжан отметил, что объем инвестиций холдинга Auchan в проект один из самых крупных в мире — порядка 6,8 миллиарда рублей.

Комплекс площадью 140 тысяч квадратных метров в районе Каширского шоссе станет крупнейшим в Европе и позволит обслуживать все магазины сети "Ашан" в Москве и Подмосковье.

Группа Auchan основана в 1961 году и сейчас является одним из крупнейших операторов розничных сетей в мире. В настоящее время работает в 15 странах, штат сотрудников превышает 330 тысяч человек. В Россию группа пришла в 2002 году.