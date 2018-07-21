В Подмосковье открылась выставка передовых агротехнологий

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл выставку передовых агротехнологий "Подмосковье — 2018" в городском округе Истра, сообщает пресс-служба главы Московской области.

"Мы сегодня проводим традиционное мероприятие, связанное с развитием сельского хозяйства, агробизнеса. Все самые современные технологии, машины представлены здесь. В Московской области реализуется достаточно амбициозная программа. За последние 5 лет мы ввели большое количество земли в сельхозоборот — с 53 до 90%. Остаются только неудобные, тяжелые земли, но и их мы тоже вводим", — цитирует слова губернатора пресс-служба.

На выставке демонстрируются более 200 единиц отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

В рамках мероприятия Воробьев также дал старт конкурсу механизаторов "Пахарь — 2018", в котором состязались лучшие трактористы из Подмосковья.

Выставка "Подмосковье — 2018" организована в рамках ежегодного праздника "День поля Московской области", который проходит уже в 23-й раз.