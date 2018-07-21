В Подмосковье открылась выставка передовых агротехнологий

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл выставку передовых агротехнологий "Подмосковье — 2018" в городском округе Истра, сообщает пресс-служба главы Московской области.
На выставке демонстрируются более 200 единиц отечественной и зарубежной техники для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
В рамках мероприятия Воробьев также дал старт конкурсу механизаторов "Пахарь — 2018", в котором состязались лучшие трактористы из Подмосковья.Выставка "Подмосковье — 2018" организована в рамках ежегодного праздника "День поля Московской области", который проходит уже в 23-й раз.