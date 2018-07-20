На ярмарках Подмосковья существенно возросла доля отечественной продукции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Количество проведенных ярмарок на территории Московской области с привлечением отечественных производителей увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с 2013 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"Всего за период с 2013 года проведено порядка 24 тысяч ярмарочных мероприятий. При этом количество проведенных ярмарочных мероприятий на территории Московской области с привлечением отечественных производителей увеличилось с 1,7 тысячи в 2013 году до 7,1 тысячи на первую половину 2018 года", — говорится в релизе.

Ведомство отмечает, что данные были получены в результате проведения детального мониторинга как организаторов ярмарок, так и самих мероприятий. Министерство потребительского рынка и услуг подчеркивает, что стремится к созданию комфортной среды и выгодных условий для реализации продукции по доступным для населения ценам.