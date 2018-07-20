Подмосковная скорая получила новые авто

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сотрудникам единой "Московской областной станции скорой медицинской помощи" ключи от 85 новых машин, передает корреспондент РИА Новости.

"У нас порядка 720 автомобилей работают в Подмосковье, очень большой пробег, дистанции. Долгое время машины скорой помощи не справлялись", — сказал Воробьев, добавив, что после принятия программы по замене скорых в 2014 году ситуация изменилась.

"Мы выделили порядка 1,5 миллиарда рублей и сегодня все машины не имеют превышения по возрасту свыше пяти лет", — отметил глава Московской области.

Воробьев подчеркнул, что автопарк скорых с 2014 постоянно обновляется.

Новые автомобили класса "В" и "С" появятся в Коломне, Одинцове, Подольске, Клину, Королеве и Красногорске.

Машины скорой помощи готовы для выездов и оснащены полным набором современного оборудования, необходимым для перевозки больных и пострадавших.

Всего в 2018-2021 годах планируется закупить 200 машин.