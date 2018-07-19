Коммерческие перевозчики Подмосковья обновили 600 автобусов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 600 транспортных средств коммерческие перевозчики Подмосковья обновили с марта 2018 года, говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, этот показатель составляет 60% от плана обновления автопарка на текущий год. "С апреля этого года в Подмосковье был введен региональный стандарт возраста автобусов: пять лет — для автобусов малого класса, семь лет — для транспортных средств большого и среднего класса", — говорится в сообщении со ссылкой на министра Игоря Трескова.

Согласно релизу, все перевозчики, обслуживающие маршруты региона, обязаны менять старый автопарк. Масштабное обновление произошло у перевозчиков в городских округах Жуковский и Долгопрудный, а также в Одинцовском и Сергиево-Посадском муниципальных районах.

Кроме того, в 24 муниципалитетах автобусы уже полностью соответствуют новым правилам организации транспортного обслуживания населения. "Всего в регионе перевозку пассажиров осуществляют более 11 тысяч автобусов, из них свыше 5 тысяч — автобусы ГУП "Мострансавто" и остальные — автобусы региональных и муниципальных перевозчиков", — отмечается в сообщении.

Также пресс-служба ведомства подчеркивает, что в этом году завершилось масштабное обновление автопарка ГУП "Мострансавто", в рамках которого госперевозчику поступило почти две тысячи новых автобусов.