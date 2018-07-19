Коммерческие перевозчики Подмосковья обновили 600 автобусов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Более 600 транспортных средств коммерческие перевозчики Подмосковья обновили с марта 2018 года, говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Согласно релизу, все перевозчики, обслуживающие маршруты региона, обязаны менять старый автопарк. Масштабное обновление произошло у перевозчиков в городских округах Жуковский и Долгопрудный, а также в Одинцовском и Сергиево-Посадском муниципальных районах.
Кроме того, в 24 муниципалитетах автобусы уже полностью соответствуют новым правилам организации транспортного обслуживания населения. "Всего в регионе перевозку пассажиров осуществляют более 11 тысяч автобусов, из них свыше 5 тысяч — автобусы ГУП "Мострансавто" и остальные — автобусы региональных и муниципальных перевозчиков", — отмечается в сообщении.
Также пресс-служба ведомства подчеркивает, что в этом году завершилось масштабное обновление автопарка ГУП "Мострансавто", в рамках которого госперевозчику поступило почти две тысячи новых автобусов.