Административное здание школы-пансиона реконструировали в Раменском районе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания "Ломоносовской школы-пансиона" после реконструкции, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на министра стройкомплекса Подмосковья Руслана Тагиева.

"В существующем здании образовательного учреждения произведена надстройка второго этажа и технического чердака. Площадь здания с учетом новых помещений составила более 2 тысяч квадратных метров", — подчеркивается в пресс-релизе.

Минстрой отмечает, что на первом этаже обустроили библиотеку и медицинский кабинет с процедурной. На втором — конференц-зал, на третьем — технический чердак с выходами на кровлю. В подвале разместились инженерно-технические помещения.

Заказчиком объекта является Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа "Ломоносовская школа-пансион".