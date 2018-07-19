Завершено строительство очистных сооружений в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Очистные сооружения поверхностного стока для жилого микрорайона "Одинцово-1" готовы к вводу в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна.

В сообщении отмечается, что площадь объекта, построенного АО "ПИК-Регион", составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств инвестора.

"Очистные сооружения представляют собой комплекс оборудования… для последовательного выполнения операций по очистке сточных вод от загрязнений производства и работают в автоматическом режиме", — подчеркивает Главгосстройнадзор Подмосковья.