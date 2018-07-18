Более 650 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию за полгода

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 654 тысяч человек прошли диспансеризацию в первом полугодии 2018 года, сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Только с начала этого года у граждан Подмосковья было впервые выявлено свыше 94 тысяч случаев различных заболеваний…", — отмечается в релизе.

Согласно сообщению, почти половина граждан, прошедших диспансеризацию, нуждается в наблюдении или оказании специализированной помощи. В этой связи министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков подчеркнул, что обследование помогает выявить заболевания на ранней стадии, в результате чего снижается риск инвалидности или смертности.

"Для удобства работающих жителей Московской области в 2018 году в поликлиниках были организованы Единые дни диспансеризации (17 рабочих суббот)", — говорится в сообщении.