В Подмосковье запустили систему контроля всех перевозчиков

КРАСНОГОРСК, 18 июл — РИА Новости. Региональную навигационно-информационную систему (РНИС), позволяющую контролировать работу всех перевозчиков общественного транспорта в регионе, запустили в эксплуатацию в Подмосковье, рассказал журналистам заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

"К системе подключены все перевозчики Московской области, а это более 11,5 тысячи автобусов, ежедневно работающих на территории Московской области. В системе разработана панель управления, которая позволяет видеть работу всех перевозчиков Московской области в разрезе четырех основных показателей: регулярность движения, выполнение плана по выходу транспортных средств на маршрут, оснащенность ГЛОНАСС и доля выполнения рейсов",- сказал Иванов.

Система позволяет контролировать работу общественного транспорта как в целом по региону, так и детально по каждому транспортному предприятию и конкретному водителю, отметил замминистра.

Для жителей региона функционирует портал РНИС Московской области, на котором есть основная информация о перевозчиках и карта передвижения транспорта в реальном времени. Кроме того, в скором времени на портале появится возможность построить маршрут, в том числе для льготных категорий граждан с учетом пользования социальной картой, уточнил Иванов.

Работа в системе РНИС обязательна для всех перевозчиков Подмосковья. "В апреле текущего года приняты поправки в КоАП, куда внесена ответственность перевозчика за непередачу информации в РНИС", — добавил Иванов.