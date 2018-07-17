В Подмосковье запустили роботизированное производство колбас

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московская область входит в десятку крупнейших регионов страны по производству продуктов питания.

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дали старт заводу по производству колбас в Кашире. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам Гордеева, Московская область становится флагманом по многим направлениям и входит в десятку крупнейших регионов России по производству продуктов питания. "Это, действительно, передовой объект пищевой промышленности. Можно даже сказать, это первые ласточки цифровой экономики России", — заявил Гордеев.

Завод по производству сырокопченых колбас ГК "Черкизово" в городском округе Кашира роботизирован – люди продукции не касаются. Работу системы поддерживают IT-специалисты и инженеры. Всего в производстве задействованы 170 человек.

Соглашение о создании завода в Подмосковье было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2017 году. На реконструкцию мясокомбината было затрачено около семи миллиардов рублей. Мощность нового производства – 80 тонн колбасных изделий в сутки. В год ожидается выпуск порядка 30 тысяч тонн продукции.

В Кашире продолжат создавать комплекс предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Реконструкция мясокомбината стала первым этапом реализации проекта.