В Подмосковье рассказали о самых популярных блюдах среди иностранцев

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Шашлык, борщ и солянка стали самыми популярными блюдами у болельщиков чемпионата мира по футболу в Подмосковье, за время мундиаля оборот кафе и ресторанов в регионе вырос на 20%, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Если говорить о популярности различных блюд, то на первых местах по спросу среди населения находились: традиционный шашлык, всевозможные закуски к пиву, борщ и солянка", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении.

Оборот ресторанов и кафе в среднем по Московской области за время чемпионата мира вырос на 20%, при этом количество пробитых чеков выросло на 10%, а сумма, потраченная по одному среднему чеку, — на 5%. Основной доход принесли увеличенные объёмы продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков, уточнили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.