В районе Звенигорода и двух селах объявили карантин по бешенству

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Карантин по бешенству животных объявлен в селе Молоково Ленинского района, деревне Якшино на юго-востоке Подмосковья и в микрорайоне Восточный Звенигорода, запрещено проводить выставки кошек и собак, продавать домашних животных и вывозить их за пределы деревни, сообщается на сайте правительства Московской области.

"Установить с даты подписания настоящего постановления (13 июля 2018 года – ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта", — приводится в сообщении текст постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В нем уточняется, что главному управлению ветеринарии Московской области поручено разработать и утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных и принять меры по его реализации.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства, отмечается в материале.