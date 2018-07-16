На северо-востоке Подмосковья заметили краснокнижную хищную птицу

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Талдомском районе Подмосковья экологи заметили змееяда — крупную хищную птицу семейства ястребиных, занесенную в Красную книгу как возможно исчезнувший вид, сообщила пресс-служба Минэкологии области.

Змееяда заметили в природном заказнике "Журавлиная родина", птица охотилась и относила пойманных змей в сторону болот, сообщается в пресс-релизе.

"Не исключено, что змееяд добывал корм птенцам — выкармливание птенцов у этого вида происходит в основном змеями, хотя взрослые птицы часто питаются и другими животными: земноводными, мышевидными грызунами и мелкими птицами", — говорится в сообщении.

Ранее экологи крайне редко видели одиночных птиц, однако в текущем году исследователи встречали змееяда в Подмосковье уже несколько раз, отмечается в сообщении.

Как добавляется в пресс-релизе, редкий вид нуждается в постоянном мониторинге, поэтому в ближайшее время специалисты установят, где находится гнездо змееяда, чтобы огородить его.