Подмосковье выделит 13 млрд рублей на переселение из аварийного жилфонда

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московская область планирует в рамках очередного этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда выделить с 2020 по 2022 год более 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Московская область уже приступила к формированию программы, в нее планируется включить еще 307,7 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда и 17,8 тысячи граждан.

"Для ее реализации будет предусмотрено более 13 миллиардов рублей из средств консолидированного бюджета Московской области. Таким образом, всего за период с 2013 по 2022 годы в Подмосковье будет переселено 49,6 тысячи граждан из 817,7 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда", — сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев, которого цитирует пресс-служба.

За прошедшие годы исполнения программы переселения был накоплен соответствующий опыт, на основе которого определено несколько способов переселения. На сегодняшний день новое жилье гражданам предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме либо путем строительства домов, поясняется в сообщении.