МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новая методика диагностики муковисцидоза, которая позволяет поставить точный диагноз за 2 часа, впервые в России применена в Московском областном консультативно-диагностическом центре, сообщила пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.

"Врачи Московского областного консультативно-диагностического центра впервые в России применили новую методику диагностики муковисцидоза, благодаря чему поставить точный диагноз теперь возможно в течение двух часов", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

Муковисцидоз — одно из самых распространенных наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких. В России насчитывается более 3 тысяч человек, страдающих данной болезнью, только в Подмосковье свыше 170 детей болеют муковисцидозом, пояснили в пресс-службе.

"Ранее применяемый способ диагностики заболевания не мог дать однозначный ответ, в результате пациенты в течение длительного времени оставались без диагноза и не получали необходимую помощь. Новая технология заключается в том, что у пациента берут биопсию прямой кишки. Далее через клетки пропускают короткий электрический разряд. Проводимость клеток больных муковисцидозом заметно хуже", — уточнил Марков.