В Подмосковье за первое полугодие открыли почти 33 тысячи предприятий МСП

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. На территории Подмосковья за первое полугодие 2018 года открыто почти 33 тысячи новых предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП). По сравнению с первым полугодием 2017-го наблюдается рост, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы в Московской области, за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 32956 вновь созданных субъектов МСП.

"Зарегистрированные юридические лица — 6484 субъекта. Из них 729 предприятий заняты в производственной сфере, в сфере услуг задействованы 3199 компаний. При этом, надо сказать, что мы наблюдаем рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2017-го в Подмосковье количество вновь созданных предприятий составляло 28863 субъекта. Количество индивидуальных предпринимателей от общего числа открытых в этом году — 26472 субъекта, уточняется в сообщении", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, которого цитирует пресс-служба.