В Подмосковье планируют штрафовать за заросшие борщевиком земельные участки

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Законопроект о штрафе до 1 миллиона рублей для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, планируется принять до конца 2018 года, сообщается на сайте правительства региона.
Для юридических лиц штрафы будут составлять от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – до нескольких десятков тысяч рублей, а для физических лиц – в пределах 3-5 тысяч рублей, уточняется на сайте.
Правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с борщевиком, который представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. В бюджете Московской области на 2018 год предусмотрено около 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика, говорится на сайте.
Борщевик – ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.