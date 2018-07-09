В Подмосковье планируют штрафовать за заросшие борщевиком земельные участки

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Законопроект о штрафе до 1 миллиона рублей для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, планируется принять до конца 2018 года, сообщается на сайте правительства региона.

"Проект закона устанавливает обязанности правообладателей земельных участков осуществлять мероприятия по удалению борщевика. Он предусматривает полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья налагать штрафы на неэффективных собственников за непринятие мер по борьбе с этим опасным растением", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.

Для юридических лиц штрафы будут составлять от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц – до нескольких десятков тысяч рублей, а для физических лиц – в пределах 3-5 тысяч рублей, уточняется на сайте.

Правительство Подмосковья разработало на несколько лет комплексную программу по борьбе с борщевиком, который представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. В бюджете Московской области на 2018 год предусмотрено около 300 миллионов рублей на уничтожение борщевика, говорится на сайте.

Борщевик – ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.