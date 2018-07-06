В Подмосковье за полгода поступило более 1,7 тысяч новых автобусов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи автобусов нового поколения пополнили парк регионального перевозчика "Мострансавто" в IV квартале 2017 года — I квартале 2018 года в рамках областной правительственной программы, транспортные средства отличаются особенным удобством в управлении, сообщил официальному порталу правительства Московской области представитель пресс-службы предприятия.
В рамках программы правительства Московской области в IV квартале 2017 года — I квартале 2018 года" в ГУП Московской области "Мострансавто" поступило 1758 автобусов нового поколения. Автобусы вышли на маршруты во всех муниципалитетах Подмосковья. Модели большого, среднего и малого классов были направлены на самые загруженные маршруты", — сказал собеседник портала.
Он также отметил, что среди новых автобусов представлены такие модели, как ЛиАЗ 5250 "Вояж", Луидор-2250DS ("Газель NEXT"), ЛиАЗ-529260 и ПАЗ 320445-40 "Вектор NEXT". Автобусы адаптированы для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, ЛиАЗ и ПАЗ 320445-40 "Вектор NEXT" оснащены системой книлинга (наклоном кузова) и аппарелью, что позволяет чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров.
Для удобства маломобильных пассажиров в салоне ТС есть специальные площадки для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями.
В "Мострансавто" также отметили, что автобусы нового поколения отличаются повышенным удобством в управлении.
"Работать на автобусах стало удобнее и водителям, подавляющее большинство новых ТС оборудовано автоматическими коробками передач, сменившими механические", — уточнил собеседник портала.
В 2017 году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева из бюджета региона на обновление подвижного состава было выделено 12 миллиардов рублей.