В Подмосковье за полгода поступило более 1,7 тысяч новых автобусов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи автобусов нового поколения пополнили парк регионального перевозчика "Мострансавто" в IV квартале 2017 года — I квартале 2018 года в рамках областной правительственной программы, транспортные средства отличаются особенным удобством в управлении, сообщил официальному порталу правительства Московской области представитель пресс-службы предприятия.

В рамках программы правительства Московской области в IV квартале 2017 года — I квартале 2018 года" в ГУП Московской области "Мострансавто" поступило 1758 автобусов нового поколения. Автобусы вышли на маршруты во всех муниципалитетах Подмосковья. Модели большого, среднего и малого классов были направлены на самые загруженные маршруты", — сказал собеседник портала.

Он также отметил, что среди новых автобусов представлены такие модели, как ЛиАЗ 5250 "Вояж", Луидор-2250DS ("Газель NEXT"), ЛиАЗ-529260 и ПАЗ 320445-40 "Вектор NEXT". Автобусы адаптированы для проезда людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, ЛиАЗ и ПАЗ 320445-40 "Вектор NEXT" оснащены системой книлинга (наклоном кузова) и аппарелью, что позволяет чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров.

Для удобства маломобильных пассажиров в салоне ТС есть специальные площадки для размещения инвалидного кресла с необходимыми креплениями.

По словам представителя пресс-службы, для людей со слабым зрением в автобусах предусмотрены голосовые сообщения и кнопка вызова водителя со шрифтом Брайля. Пассажиры со слабым слухом могут ориентироваться с помощью визуальных сообщений на бегущей строке. Кроме того, автобусы оснащены видеокамерами высокого разрешения (HD) в рамках программы Подмосковья "Безопасный регион" и системой климат-контроля, которая обеспечивает комфортное пребывание в ТС водителя и пассажиров.

В "Мострансавто" также отметили, что автобусы нового поколения отличаются повышенным удобством в управлении.

"Работать на автобусах стало удобнее и водителям, подавляющее большинство новых ТС оборудовано автоматическими коробками передач, сменившими механические", — уточнил собеседник портала.

В 2017 году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева из бюджета региона на обновление подвижного состава было выделено 12 миллиардов рублей.