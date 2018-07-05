Зарплата врачей в Подмосковье с сентября вырастет на 15%

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Зарплата врачей в Подмосковье с начала осени вырастет на 15%, также с сентября увеличатся зарплаты учителей, среднего медперсонала, служащих культуры в муниципальной сфере, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С 1 сентября мы повышаем врачам на 15% и учителям — чуть меньше", — сказал Воробьев в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Губернатор отметил, что повышение также коснется среднего медицинского персонала и служащих культуры в муниципальной сфере. "Они часто остаются забытыми, мы с этого года с 1 сентября зарплату им поднимем", — сообщил Воробьев.